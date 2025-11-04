Apple vient d’annoncer que la fonction de traduction en direct des AirPods va enfin être disponible en Europe avec iOS 26.2 en décembre. Ce sera une réalité dans les pays de l’Union européenne. Les autres régions du monde peuvent déjà en profiter.

Arrivée en France de la traduction en direct sur les AirPods

La traduction en direct sur les AirPods Pro 3, les AirPods Pro 2 et les AirPods 4 permet de mener des conversations dans plusieurs langues. Cette expérience pratique, s’appuyant sur Apple Intelligence et le traitement audio informatique, permet de communiquer facilement en mode mains libres, que ce soit en voyage à l’étranger, pour collaborer dans un contexte professionnel ou scolaire, ou simplement pour discuter avec des personnes.

La traduction en direct est également intégrée aux applications Messages, FaceTime et Téléphone, offrant une expérience de traduction aux utilisateurs à l’écrit comme à l’oral. La fonctionnalité propose des traductions en temps réel tout en protégeant la confidentialité des utilisateurs grâce au traitement embarqué.

Côté langues disponibles, on retrouve l’allemand, l’anglais, le chinois (simplifié et traditionnel), le coréen, l’espagnol, le français, l’italien, le japonais et le portugais. Il est bon de noter qu’en plus d’avoir des AirPods compatibles, il faut un iPhone compatible avec Apple Intelligence. Cela implique donc d’avoir l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 15 Pro Max ou n’importe quel iPhone 16 et iPhone 17. Il est également nécessaire d’avoir iOS 26.2, qui est disponible aujourd’hui en bêta pour les développeurs. D’ailleurs, la fonctionnalité est accessible maintenant avec la bêta.

Apple tacle (encore) l’Europe

Il faut savoir que le lancement dans l’Union européenne a été retardé, Apple indiquant que c’est à cause du DMA. Le fabricant voulait d’abord s’assurer que tout soit en règle. C’est maintenant chose faite.

Apple profite de son communiqué pour tacler la Commission européenne, comme ce fut déjà le cas dans le passé. Le fabricant indique :