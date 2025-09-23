Les AirPods Pro 3 ont comme nouveauté la fonction de traduction en direct, mais il se trouve que ce n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne. Pourquoi ce blocage ? Apple n’hésite pas à critiquer la Commission européenne.

Le tacle d’Apple à la Commission européenne

« Les bureaucrates de Bruxelles » remettent injustement en cause l’écosystème fermé d’Apple et privent les utilisateurs de « l’expérience magique et innovante » qui rend l’entreprise unique, a déclaré Greg Joswiak, vice-président du marketing mondial chez Apple, auprès de la BBC.

« [La Commission européenne veut] nous priver de la magie — celle d’une expérience parfaitement intégrée offerte par Apple — et nous rendre semblables aux autres », a ajouté le dirigeant. Il ne précise pas si la fonctionnalité de traduction, qui est également disponible sur les AirPods Pro 2 et AirPods 4, sera un jour ou l’autre accessible dans l’Union européenne.

Un problème avec le DMA

Quel est donc le blocage ? Apple reste vague sur le sujet. Peu après la présentation des AirPods Pro 3, la société a indiqué :

La traduction en direct avec les AirPods n’est pas disponible si vous vous trouvez dans l’Union européenne et que le pays ou la région associée à votre compte Apple se trouve également dans l’Union européenne.

De son côté, 01net affirme que le souci est en lien avec le DMA. La législation sur les marchés numériques impose des règles strictes à plusieurs sociétés, tout particulièrement dans le milieu de la tech. Elle oblige des ouvertures et Apple ne veut justement pas s’ouvrir. C’est pour cela que la traduction en direct des AirPods n’est pas disponible en Europe, tout comme la recopie d’écran de l’iPhone sur le Mac et des améliorations de SharePlay qui ont été annoncées avec iOS 18 et macOS Sequoia et qui sont bien disponibles dans le reste du monde.

C’est aussi l’occasion de rappeler que le lancement d’Apple Intelligence en Europe a connu un report, là encore en lien avec le DMA. Mais l’intelligence artificielle est finalement arrivée chez nous. Espérons que ce soit la même chose à l’avenir pour la traduction en direct avec les AirPods.