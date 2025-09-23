AirPods et traduction indisponible en Europe : Apple blâme l’UE
Les AirPods Pro 3 ont comme nouveauté la fonction de traduction en direct, mais il se trouve que ce n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne. Pourquoi ce blocage ? Apple n’hésite pas à critiquer la Commission européenne.
Le tacle d’Apple à la Commission européenne
« Les bureaucrates de Bruxelles » remettent injustement en cause l’écosystème fermé d’Apple et privent les utilisateurs de « l’expérience magique et innovante » qui rend l’entreprise unique, a déclaré Greg Joswiak, vice-président du marketing mondial chez Apple, auprès de la BBC.
« [La Commission européenne veut] nous priver de la magie — celle d’une expérience parfaitement intégrée offerte par Apple — et nous rendre semblables aux autres », a ajouté le dirigeant. Il ne précise pas si la fonctionnalité de traduction, qui est également disponible sur les AirPods Pro 2 et AirPods 4, sera un jour ou l’autre accessible dans l’Union européenne.
Un problème avec le DMA
Quel est donc le blocage ? Apple reste vague sur le sujet. Peu après la présentation des AirPods Pro 3, la société a indiqué :
La traduction en direct avec les AirPods n’est pas disponible si vous vous trouvez dans l’Union européenne et que le pays ou la région associée à votre compte Apple se trouve également dans l’Union européenne.
De son côté, 01net affirme que le souci est en lien avec le DMA. La législation sur les marchés numériques impose des règles strictes à plusieurs sociétés, tout particulièrement dans le milieu de la tech. Elle oblige des ouvertures et Apple ne veut justement pas s’ouvrir. C’est pour cela que la traduction en direct des AirPods n’est pas disponible en Europe, tout comme la recopie d’écran de l’iPhone sur le Mac et des améliorations de SharePlay qui ont été annoncées avec iOS 18 et macOS Sequoia et qui sont bien disponibles dans le reste du monde.
C’est aussi l’occasion de rappeler que le lancement d’Apple Intelligence en Europe a connu un report, là encore en lien avec le DMA. Mais l’intelligence artificielle est finalement arrivée chez nous. Espérons que ce soit la même chose à l’avenir pour la traduction en direct avec les AirPods.
L’arnaque moi qui voulais les achetées 😕
Moi qui voulais les prendre 😕
L’Europe le plus gros frein de ce millénaire !
Il est légitime de se demander pourquoi certaines options proposées par Apple à ses clients sont limitées ou retardées en Europe. En tant que consommateurs, nous devrions être libres de profiter pleinement des fonctionnalités offertes par les marques que nous choisissons.Pour ma part, si j’ai opté pour Apple, c’est précisément en raison de la richesse de leur catalogue. Je possède des AirPods Pro et j’attends avec impatience le déblocage de la fonction d’aide auditive. Or, cette innovation reste actuellement bloquée en Europe. Le même constat s’applique à la traduction instantanée, ainsi qu’à d’autres fonctionnalités.Le problème ne se limite pas aux produits Apple. Je possède également une voiture d’origine chinoise : là encore, certaines options sont désactivées pour le marché européen.Ces exemples posent une question de fond : ne sommes-nous pas, une fois de plus, manipulés par des décisions qui restreignent notre liberté de choix et d’usage ?
En suisse c’est tout bon, j’ai testé tout à l’heure c’est top !De fait, si je vais dans un pays membre de l’UE, et comme le mode hors ligne fonctionne c’est tout bon !
Si ton compte est suisse t’as pas besoin de te battre. Ça fonctionnera partout.