L’une des nouveautés des AirPods Pro 3 est le support de la traduction en direct. Comme le nom le suggère, cela permet de converser avec une personne et d’avoir une traduction dans sa langue en temps réel. Mais ce n’est pas disponible en Europe au lancement.

Pas de traduction en temps réel dans l’UE

En jetant un coup d’œil sur les sites d’Apple en Europe, dont le site français, on peut voir que la page des AirPods Pro 3 ne mentionne pas la traduction en direct. Elle est bien présente si on va le site américain ou celui d’autres pays. On peut lire :

Alimentée par Apple Intelligence, Traduction en direct vous permet d’entendre dans vos AirPods Pro 3 la traduction de ce qu’une personne vous dit dans une langue étrangère. Pour lui répondre, parlez naturellement. Votre réponse s’affiche alors traduite sur l’écran de votre iPhone. C’est encore plus magique quand vous discutez avec une personne qui porte aussi des AirPods Pro 3 : vous parlez dans vos langues respectives et recevez la traduction dans vos oreilles.

Il faut faire un tour du côté d’une fiche assistance d’Apple pour voir qu’il y a bien un blocage en Europe et plus particulièrement dans l’Union européenne : « La traduction en direct avec les AirPods n’est pas disponible si vous vous trouvez dans l’Union européenne et que le pays ou la région associée à votre compte Apple se trouve également dans l’Union européenne ».

Un blocage flou pour le moment

Pourquoi ce blocage dans les pays de l’Union européenne ? Il n’y a pas d’explication pour le moment. Peut-être qu’il y a un lien avec le DMA. Encore une fois, Apple ne donne pas de précision.

La traduction en direct est disponible en allemand, anglais (États‑Unis, Royaume‑Uni), espagnol (Espagne), français (France) et portugais (Brésil). Il est nécessaire d’avoir le firmware des AirPods à jour. Aussi, il faut que les écouteurs soient jumelés à un iPhone exécutant iOS 26 (au minimum), en s’assurant d’activer Apple Intelligence.