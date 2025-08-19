Apple vient de proposer au téléchargement une nouvelle bêta pour le firmware des AirPods Pro 2 et AirPods 4. Le numéro de build est 8A5343a contre 8A5324b à la fin juillet.

Nouvelle bêta du firmware pour les AirPods

Les nouveautés à retenir pour les AirPods sont :

Enregistrement audio de qualité studio : Grâce à la puce H2, aux micros beamforming et au traitement audio, les utilisateurs peuvent enregistrer des contenus avec une qualité sonore supérieure, même en déplacement ou dans des environnements bruyants, et profiter d’une meilleure clarté lors des appels et visioconférences.

Télécommande de la caméra avec les AirPods : Les créateurs de contenu peuvent capturer des photos et des vidéos à distance en appuyant sur la tige de leurs AirPods, ce qui facilite les prises de vue avec l'application Appareil photo ou des applications tierces compatibles.

Fonctionnalités de confort : Les AirPods détectent automatiquement quand l'utilisateur s'endort pour couper la musique et permettent une commutation automatique entre les AirPods et les haut-parleurs de la voiture via CarPlay.

La nouvelle bêta est disponible dès maintenant au téléchargement. Depuis iOS 26 et macOS Tahoe, Apple permet aux utilisateurs de se rendre dans l’application Réglages pour mettre à jour le firmware des AirPods.

Cette nouvelle version pour les AirPods arrive 24 heures après la bêta 7 pour iOS 26, macOS 26, watchOS 26 et visionOS 26.