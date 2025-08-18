Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 7 (build 23A5326a) pour iOS 26 sur iPhone et iPadOS 26 sur iPad. Elle concerne pour le moment les développeurs.

Bêta 7 pour iOS 26 et le reste

La bêta 6 avait vu le jour la semaine dernière. Puis Apple a proposé une révision jeudi dernier. Et voilà maintenant qu’on enchaîne avec la bêta 7 disponible pour les développeurs.

Il n’y a pas encore d’informations sur les nouveautés à retrouver avec cette nouvelle version. La précédente bêta avait donné un coup de boost à l’animation au moment d’ouvrir les applications. Elle a également changé une nouvelle fois l’interface Liquid Glass, a ajouté de nouvelles sonneries et plus encore. Les nouveautés sont à retrouver sur cet article.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 6 d’iOS 26.

En complément, Apple propose la bêta 7 de macOS Tahoe (build 25A5346a) sur Mac, de watchOS 26 (build 23R5346a) sur Apple Watch, de tvOS 26 (build 23J5346a) sur Apple TV et de visionOS 26 (build 23M5328a) sur Apple Vision Pro. Là aussi, cela concerne les développeurs et arrive une semaine après la version précédente.

La bêta publique équivalente de chaque version ne devrait pas tarder.