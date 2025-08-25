Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 8 (build 23A5330a) d’iOS 26 sur iPhone et d’iPadOS 26 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente et concerne pour l’instant les développeurs.

Bêta 8 pour iOS 26 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations sur les nouveautés à retrouver avec la bêta 8 d’iOS 26. Il ne faut toutefois pas s’attendre à grand-chose. Pour rappel, la bêta 7 a proposé une option « Alimentation adaptative » pour les notifications, a réactivé la fonction d’oxygène sanguin sur les Apple Watch aux États-Unis… et c’est tout.

Ces ajouts limités sont tout à fait normaux. En effet, nous nous approchons de la version finale d’iOS 26. Apple est donc dans l’ultime phase où l’objectif est d’améliorer les performances et surtout corriger les bugs. L’ajout des nouveautés a eu lieu avec les précédentes versions.

Il est d’ailleurs possible qu’il s’agisse de l’ultime bêta pour iOS 26 avant la release candidate. Celle-ci devrait logiquement être disponible peu après la keynote d’Apple pour les iPhone 17. Les rumeurs parlent d’une keynote pour le 9 septembre.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 8 de macOS Tahoe (build 25A5349a) sur Mac, de watchOS 26 (build 23R5350a) sur Apple Watch, de tvOS 26 (build 23J5348a) sur Apple TV et de visionOS 26 (build 23M5332a) sur Apple Vision Pro.