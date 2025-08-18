Apple a proposé aujourd’hui au téléchargement la bêta 7 d’iOS 26 sur iPhone et d’iPadOS 26 sur iPad. Cela concerne pour l’instant les développeurs, les testeurs publics l’auront bientôt. Voici les nouveautés.

Les nouveautés de la bêta 7 d’iOS 26

– Après l’option « Alimentation adaptative », Apple propose une option similaire mais spécifique pour les notifications. Apple ne donne pas encore de détails sur l’option liée aux notifications. Mais voici comment le groupe présente « Alimentation adaptative » :

Lorsque l’utilisation de la batterie est plus élevée que d’habitude, l’iPhone peut effectuer de petits ajustements de performance pour prolonger l’autonomie, comme réduire légèrement la luminosité de l’écran ou autoriser certaines activités à prendre un peu plus de temps. Le mode économie d’énergie peut s’activer automatiquement à 20 %.

Les deux options sont à retrouver dans Réglages > Batterie > Mode d’alimentation.

– Aux États-Unis, la fonction d’oxygène sanguin est de nouveau disponible sur l’Apple Watch. Elle avait déjà fait son retour avec iOS 18.6.1 et watchOS 11.6.1 il y a quelques jours. Voilà maintenant qu’elle débarque sur la bêta d’iOS 26. Plus de détails sont à retrouver sur cet article. À noter que le retour concerne uniquement les États-Unis et non le reste du monde pour une raison simple : nous n’avons pas été concernés par le retrait.

Il s’agit des seules nouveautés repérées dans la bêta 7 d’iOS 26. Le fait que la liste soit courte n’est pas vraiment une surprise. En effet, on se rapproche doucement mais sûrement de la version finale. Apple est donc dans la phase où il est préférable de peaufiner le système et corriger les bugs, plutôt qu’ajouter des nouveautés.