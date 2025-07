Apple a proposé aujourd’hui au téléchargement la bêta 3 d’iOS 26 pour les développeurs. Il y a quelques nouveautés au programme, c’est l’occasion de les découvrir.

– Apple a réduit la transparence au niveau de sa nouvelle interface qui a pour nom Liquid Glass. Cela se ressent surtout au niveau de la barre de navigation de certaines applications, dont l’App Store, Podcasts et Musique.

Bêta 2 (en haut) vs bêta 3 (en bas)

Apple a également fait une petite modification au niveau des notifications selon le fond d’écran. Les notifications peuvent être un peu plus sombres afin d’améliorer la lisibilité du texte.

– Il y a quatre nouvelles variantes pour le fond d’écran par défaut d’iOS 26. Les noms sont Shadow, Sky, Halo et Dusk (il n’y a pas encore la traduction française).

Il existe des variantes spécifiques pour le mode clair et pour le mode sombre. Ci-dessus, ce sont celles pour le mode sombre.

– De petits ajustements sont présents au niveau du centre de contrôle en ce qui concerne le bleu et le vert.

– L’application Plans d’Apple prend en charge les avis de brouillard lors de l’utilisation de cartes hors ligne et la nouvelle bêta complète la fonctionnalité qui vous avertit des retards dans les transports en commun.

– Sur iPad avec iPadOS 26, le curseur de la souris devient plus gros quand vous le secouez, ce qui permet de le retrouver rapidement à l’écran. Cela existe déjà sur Mac depuis plusieurs années.

– En ce qui concerne Safari, de très légers ajustements ont eu lieu au niveau des dossiers.

– Apple a légèrement modifié les icônes des applications Photos et Bourse avec la bêta 3 d’iOS 26.

They’ve also made a slight change to the icon of the Stocks app, too! pic.twitter.com/gvUiJPR3WK

— Alvin (@sondesix) July 7, 2025