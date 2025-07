L’une des principales nouveautés d’iOS 26 est sa nouvelle interface Liquid Glass, mais Apple a déjà décidé de la modifier avec la troisième bêta disponible dès maintenant au téléchargement pour les développeurs.

Bêta 2 (en haut) vs bêta 3 (en bas)

L’interface Liquid Glass est moins transparente

Il faut savoir que tout le monde n’a pas été fan de la nouvelle interface Liquid Glass d’iOS 26, notamment en ce qui concerne la lisibilité de certains éléments. Apple a visiblement entendu les critiques et a donc décidé d’avoir un rendu moins transparent. La bêta 3 a réduit cet effet transparent pour mettre des barres de navigation avec un fond davantage blanc. Voici un aperçu en vidéo :

Oh no! It’s more like “Frosted Liquid Glass” now 😬 pic.twitter.com/a3KoMk1CIq — Minimal Nerd (@minimalnerd1) July 7, 2025

Il est certain que le nouveau rendu améliore la lisibilité selon les applications, ce qui est un point positif au vu des précédentes critiques. Mais dans le même temps, on perd un peu le côté Liquid Glass et on se rapproche davantage de ce que propose iOS 18.

Apple fait très certainement différents tests pour savoir quelle version choisir. Pour rappel, iOS 7 avait connu une toute nouvelle interface et il y avait eu de nombreuses différences entre la bêta 1 et la version finale pour le public. L’histoire semble se répéter pour iOS 26.

La bêta 3 d’iOS 26 est pour l’instant disponible au téléchargement du côté des développeurs. Apple a déjà dit que la bêta publique arrivera dans le courant de juillet. Les années précédentes, la sortie fut autour du 15 juillet. Il n’est donc pas impossible que la bêta publique d’iOS 26 sorte la semaine prochaine.