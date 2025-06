Après avoir introduit une conférence qui sera sous le signe de l’IA avec Apple Intelligence, la firme annonce également une refonte graphique conséquente et attendue depuis iOS 7 : Liquid Glass. Cette nouvelle itération graphique mise sur des visuels inspirés par le verre, comme son nom l’indique, capable de s’adapter aux couleurs de fond, mais aussi à la taille de l’écran et aux différents types de touchers. Les connaisseurs verront ici l’influence de l’interface de VisionOS, avec un écran qui réagit de façon relativement organique, très contextuelle, et un jeu sur la transparence plus au moins littérale des icônes. Mais quoi de mieux pour présenter cette refonte que la nouvelle mouture de l’OS : iOS 26.

Commençons par le commencement et par l’écran de verrouillage, qui nous promet des fonds plus dynamiques : l’affichage de l’heure qui se cale automatiquement sur l’espace disponible sur l’image, avec la possibilité de générer automatiquement un effet 3D sur les photos de l’appareil pour donner une impression de profondeur, grâce au neural engine. L’appareil photo se présente également plus simplement, avec deux onglets principaux en bas pour choisir entre photo et vidéo. Un simple swipe vers le côté fait apparaître des modes additionnels et plus précis comme le 4K. Swipez vers le haut pour faire apparaître toutes les options correspondant au mode en cours. L’appli Photos, présente aussi quelques nouveautés dans son affichage, comme les deux onglets Favoris et Collection. On peut, ici aussi, « convertir » une photo pour y intégrer un effet 3D.

Safari bénéficie de son côté d’un nouveau mode bord-à-bord, et d’une barre URL superposée à l’affichage, tout en bas de l’écran, qui se réduit quand on fait défiler la page, afin de pouvoir afficher plus d’éléments. FaceTime s’est également refait une beauté, et propose désormais une page d’accueil où se trouvent des messages vidéos et autres favoris. En appel, la barre de contrôle se situe en bas à droite et disparaît quand on ne s’en sert plus. CarPlay, de son côté, propose désormais des modes light & dark, le tout avec un design compact lors des appels, de l’affichage des textos, etc… Des widgets permettent d’afficher les informations des applications et activités en cours d’un coup d’oeil.

Pour l’app téléphone, on trouve un nouvel affichage regroupant les favoris en haut de la page, les appels et messages vocaux récents juste en dessous, et un menu contenant le reste des options et onglets tout en bas de la page. Les messages vocaux s’affichent directement sous forme de transcript. L’iPhone est également capable de filtrer les appels en vous résumant qui est en train de vous joindre, ou encore de patienter à votre place lorsque vous êtes en attente, en vous prévenant lorsque l’interlocuteur est disponible. En ce qui concerne directement l’app Messages, on peut désormais ajouter des fonds aux différentes conversations. Il est également possible de passer par Sondages, une nouvelle fonctionnalité pour prendre des décisions dans les conversations de groupe. On a aussi l’intégration d’Apple Cash, ou encore un filtrage pour éviter de s’encombrer avec les spams.

On peut également, grâce à l’AI, générer des emojis personnalisés, en mélanger différents déjà existants, ou se servir d’autres images. La traduction en temps réel est également disponible via FaceTime, ou encore lors des simples appels téléphoniques. Cette traduction arrive aussi sur l’app Musique, où elle permet de mieux comprendre et prononcer les paroles de ses chansons. Automix, toujours dans Musique, offre des transitions plus travaillées entre les différentes chansons de la playlist. Côté utilitaires, Maps arrive à suivre mieux les trajets du quotidien, et peut proposer d’autres chemins selon le trafic. Le tout affiché directement sur l’écran d’accueil grâce à son widget. On peut aussi désormais accéder à une liste des lieux visiter afin de retrouver ses préférés.

Apple Pay se dote de la possibilité de suivre les commandes directement depuis l’app, qui ira chercher les informations dans les mails ou textos de l’appareil. Wallet voit le parc de voitures compatible Car Keys augmenter, et propose dès maintenant la possibilité pour les USA d’y enregistrer un Digital ID basé sur le passeport. Une app Gaming fait son apparition, qui regroupe les différents jeux présents sur l’appareil, avec des recommandations en fonction de ceux déjà installés, des rappels d’événements à venir, des classements, ou encore la possibilité de défier d’autres joueurs de la liste d’amis. Enfin, on peut utiliser Visual Intelligence très simplement pour chercher des informations sur une image prise en mode capture d’écran.