Apple a proposé aujourd’hui au téléchargement la bêta 2 d’iOS 26 sur iPhone et iPad, avec plusieurs nouveautés au programme. C’est l’occasion de les regrouper ici.

– Le centre de contrôle propose une meilleure visibilité avec un fond un peu plus opaque qu’auparavant. Beaucoup de personnes avaient critiqué la version de l’interface Liquid Glass sur la première bêta et Apple a fait le nécessaire.

– Une nouvelle sonnerie, « Option 1 », est maintenant disponible. Elle avait déjà été repérée dans le code dans la bêta 1. Il est maintenant possible de la sélectionner depuis Réglages > Sons et vibrations > Sonnerie.

Si vous voulez l’écouter, voici à quoi elle ressemble :

Found new Refrection ringtone from iOS26 Beta1 ipsw maybe this is experimentaly added. because macOS 26 doesnt included. pic.twitter.com/7t9vfNtRZ1

— はやと (@8810cfw) June 18, 2025