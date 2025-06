Apple a très discrètement intégré une nouvelle sonnerie (pour l’instant cachée) dans la première bêta développeur d’iOS 26. Il s’agit d’une version alternative (et plutôt réussie) de la sonnerie « Reflection », utilisée par défaut depuis l’iPhone X en 2017. Bien que repérée dans le code du système, cette nouvelle sonnerie n’apparaît pas encore dans les paramètres, ce qui laisse planer un petit doute concernant son éventuelle activation dans une future version bêta d’iOS 26 voire dans la version finale d’iOS 26.

Found new Refrection ringtone from iOS26 Beta1 ipsw maybe this is experimentaly added. because macOS 26 doesnt included. pic.twitter.com/7t9vfNtRZ1 — はやと (@8810cfw) June 18, 2025

Le fichier audio a été partagé sur X par le compte @8810cfw et confirmé par le contributeur de MacRumors Aaron Perris. On peut aussi supposer que cette jolie sonnerie pourrait être réservée aux futurs iPhone 17 attendus cet automne, et que c’est la raison pour laquelle Apple l’a pour l’instant « planqué » dans la bêta.. Par ailleurs, et comme nous l’indiquons dans cet article, iOS 26 simplifie grandement la création de sonneries personnalisées en supprimant l’obligation de passer par GarageBand. Le lancement public d’iOS 26 est prévu pour septembre 2025.