Apple annonce le retour de la fonction d’oxygène sanguin en ce qui concerne les Apple Watch aux États-Unis. Cela se fera par le biais d’une mise à jour logicielle avec iOS 18.6.1 sur iPhone et watchOS 11.6.1 sur Apple Watch, disponible aujourd’hui. Elles arriveront dans quelques heures.

Le retour de la fonction d’oxygène sanguin sur les Apple Watch

Pour rappel, en 2023, la Commission du commerce international (ITC) a imposé à Apple de retirer la fonction de mesure d’oxygène dans le sang aux États-Unis sur les Apple Watch Series 9 et Ultra 2. Ces montres sont accusées d’enfreindre des brevets de Masimo, une entreprise californienne spécialisée dans les technologies médicales. Masimo affirme qu’Apple a violé ses brevets liés à l’oxymétrie de pouls, une technologie permettant de mesurer le taux d’oxygène dans le sang via des capteurs non invasifs. L’ITC a donné raison à Masimo en octobre 2023, entraînant une interdiction d’importation des modèles concernés.

Pour éviter l’interdiction d’importation, Apple a désactivé la fonction d’oxygène sanguin sur les nouvelles Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 et Apple Watch Ultra 2 vendues aux États-Unis. Mais ce sera de retour aujourd’hui.

Une mise à jour disponible aujourd’hui

Suite à la mise à jour iOS 18.6.1 sur iPhone et watchOS 11.6.1 sur Apple Watch, les données des capteurs de l’application Oxygène sanguin sur l’Apple Watch seront mesurées et calculées sur l’iPhone jumelé, et les résultats pourront être consultés dans la section Respirer de l’application Santé. Apple précise que cette mise à jour a été rendue possible grâce à une récente décision des douanes américaines.

Il est bon de noter que le blocage depuis 2023 concerne uniquement les États-Unis. La France, l’Europe de manière générale et le reste du monde ont toujours eu accès à la fonction sans le moindre blocage.