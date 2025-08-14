Apple propose aujourd’hui au téléchargement la mise à jour iOS 18.6.1 (build 22G90) sur iPhone. Elle s’accompagne de watchOS 11.6.1 (build 22U90) sur Apple Watch.

Une mise à jour surtout pour les Apple Watch aux États-Unis

Apple a déjà annoncé la nouveauté il y a quelques heures : iOS 18.6.1 et watchOS 11.6.1 réactivent la fonction d’oxygène sanguin sur les Apple Watch aux États-Unis. Elle était déjà active en France et dans le reste du monde, donc la modification est spécifique aux États-Unis.

En 2023, la Commission du commerce international (ITC) a imposé à Apple de retirer la fonction de mesure d’oxygène dans le sang aux États-Unis sur les Apple Watch Series 9 et Ultra 2. Ces montres sont accusées d’enfreindre des brevets de Masimo, une entreprise californienne spécialisée dans les technologies médicales. Masimo affirme qu’Apple a violé ses brevets liés à l’oxymétrie de pouls, une technologie permettant de mesurer le taux d’oxygène dans le sang via des capteurs non invasifs. L’ITC a donné raison à Masimo en octobre 2023, entraînant une interdiction d’importation des modèles concernés.

Pour éviter l’interdiction d’importation, Apple a désactivé la fonction d’oxygène sanguin sur les nouvelles Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 et Apple Watch Ultra 2 vendues aux États-Unis. Mais c’est maintenant de retour.

Apple explique que les données des capteurs de l’application Oxygène sanguin sur l’Apple Watch seront mesurées et calculées sur l’iPhone jumelé, et les résultats pourront être consultés dans la section Respirer de l’application Santé. Apple précise que cette mise à jour a été rendue possible grâce à une récente décision des douanes américaines.

Pour télécharger iOS 18.6.1, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.