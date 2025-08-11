Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 6 (build 23A5318c) d’iOS 26 sur iPhone et d’iPadOS 26 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente et concerne pour l’instant les développeurs. Il n’y a pas encore la troisième bêta publique, mais cela ne devrait pas tarder.

Bêta 6 pour iOS 26 et le reste

Nous sommes maintenant à l’étape où Apple accélère la distribution des bêtas. Il y avait auparavant une nouvelle version toutes les deux semaines. Maintenant, on passe à une nouvelle version par semaine. Il faudra s’attendre à ce système jusqu’à la version finale en septembre.

Il n’y a pas encore d’information concernant les nouveautés à retrouver avec la bêta du jour. Peut-être qu’il y a quelques changements. On peut surtout imaginer qu’Apple commence sérieusement à optimiser son logiciel afin de corriger les bugs et améliorer les performances.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 6 d’iOS 26.

En complément, Apple propose la bêta 6 de macOS Tahoe (build 25A5338b) sur Mac, de watchOS 26 (build 23R5340a) sur Apple Watch, de tvOS 26 (build 23J5339a) sur Apple TV et de visionOS 26 (build 23M5322b) sur Apple Vision Pro. Là aussi, cela concerne les développeurs et arrive une semaine après la version précédente.