Apple a distribué aujourd’hui la bêta 6 d’iOS 26 sur iPhone et d’iPadOS 26 sur iPad. Cela concerne pour l’instant les développeurs, les testeurs publics auront bientôt une version équivalente. Et c’est aussi l’occasion de découvrir les nouveautés.

iOS 26 Logo

Les nouveautés d’iOS 26 bêta 6

– La première nouveauté qui saute aux yeux est la rapidité d’exécution. Tout est beaucoup plus fluide qu’auparavant. Cela se ressent tout particulièrement à l’ouverture des applications, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous :

Apple a une nouvelle fois changé l’interface Liquid Glass, tout particulièrement sur l’écran de verrouillage avec l’heure qui est davantage transparente.

iOS 26 Beta 6 Heure Ecran Verrouille Liquid Glass

De nouvelles sonneries sont disponibles : « Bondissant », « Dynamique », « Miroitant », « Pop », « Rêveur » et « Petit oiseau ». Vous pouvez les écouter ci-dessous :

– Une nouvelle animation apparaît au moment d’ouvrir ou de fermer les applications sur iPhone. Voici à quoi cela ressemble :

– Le réglage pour revenir sur l’ancien défilement au niveau de l’application Appareil photo, qui était apparu avec la bêta 5, a disparu avec la bêta 6 d’iOS 26.

iOS 26 Beta 5 Reglage Ancien Appareil Photo

– Une vidéo se joue pour présenter des fonctionnalités :