Apple a distribué aujourd’hui la bêta 6 d’iOS 26 sur iPhone et d’iPadOS 26 sur iPad. Cela concerne pour l’instant les développeurs, les testeurs publics auront bientôt une version équivalente. Et c’est aussi l’occasion de découvrir les nouveautés.

Les nouveautés d’iOS 26 bêta 6

– La première nouveauté qui saute aux yeux est la rapidité d’exécution. Tout est beaucoup plus fluide qu’auparavant. Cela se ressent tout particulièrement à l’ouverture des applications, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous :

I’m 99% sure I’m not tripping: App opening/closing animations are a lot faster in beta 6. But idk if I like this change. The old animation speed was a perfect balance between speed and visuals. This is too fast. pic.twitter.com/mEvDbLevKo — Adan (@durreadan01) August 11, 2025

– Apple a une nouvelle fois changé l’interface Liquid Glass, tout particulièrement sur l’écran de verrouillage avec l’heure qui est davantage transparente.

– De nouvelles sonneries sont disponibles : « Bondissant », « Dynamique », « Miroitant », « Pop », « Rêveur » et « Petit oiseau ». Vous pouvez les écouter ci-dessous :

iOS 26 beta 6 adds 6 new ringtones! All 6 are variants of “Reflection” pic.twitter.com/BN3mWXm2t5 — Aaron (@aaronp613) August 11, 2025

A 7th new ringtone, this one is a new original one called Little Bird pic.twitter.com/0O5bcIhwGf — Aaron (@aaronp613) August 11, 2025

– Une nouvelle animation apparaît au moment d’ouvrir ou de fermer les applications sur iPhone. Voici à quoi cela ressemble :

iOS 26 Beta 6 brings a new app open/close animation, just like on iPadOS 26. pic.twitter.com/VHVQAQeBhU — Beta Profiles (@BetaProfiles) August 11, 2025

– Le réglage pour revenir sur l’ancien défilement au niveau de l’application Appareil photo, qui était apparu avec la bêta 5, a disparu avec la bêta 6 d’iOS 26.

– Une vidéo se joue pour présenter des fonctionnalités :