iOS 26 ajoute plusieurs sonneries, écoutez-les ici
Apple a proposé aujourd’hui la bêta 6 d’iOS 26 et il se trouve que cette version ajoute plusieurs nouvelles sonneries. Elles s’ajoutent à une sonnerie qui avait fait ses débuts avec une précédente bêta.
De nouvelles sonneries avec iOS 26
Celle que nous connaissions déjà a pour nom « Réfléchi ». Les nouvelles présentes dans la bêta 6 d’iOS 26 ont pour noms « Bondissant », « Dynamique », « Miroitant », « Pop », « Rêveur » et « Petit oiseau ». Pour une raison surprenante, la sonnerie « Petit oiseau » est séparée des autres qui sont toutes regroupées dans la toute première section, en haut de la liste. C’est à se retrouver dans Réglages > Sons et vibrations > Sonnerie.
Vous pouvez écouter les nouvelles sonneries ci-dessous :
iOS 26 beta 6 adds 6 new ringtones!
All 6 are variants of “Reflection” pic.twitter.com/BN3mWXm2t5
— Aaron (@aaronp613) August 11, 2025
Et ci-dessous, il y a « Petit oiseau ».
A 7th new ringtone, this one is a new original one called Little Bird pic.twitter.com/0O5bcIhwGf
— Aaron (@aaronp613) August 11, 2025
À voir si Apple va encore en ajouter de nouvelles avec les futures bêtas ou la version finale, qui devrait logiquement arriver en septembre.
La bêta 6 d’iOS 26 concerne pour le moment les développeurs. Il faut s’attendre à ce que la troisième bêta publique, qui sera équivalente, arrive cette semaine. Mais Apple n’a pas encore communiqué une date de sortie précise.
Elle est sympa la nouvelle boîte de nuit d’Apple🕺🪩
Et les son pour les sms?