Apple a proposé aujourd’hui la bêta 6 d’iOS 26 et il se trouve que cette version ajoute plusieurs nouvelles sonneries. Elles s’ajoutent à une sonnerie qui avait fait ses débuts avec une précédente bêta.

De nouvelles sonneries avec iOS 26

Celle que nous connaissions déjà a pour nom « Réfléchi ». Les nouvelles présentes dans la bêta 6 d’iOS 26 ont pour noms « Bondissant », « Dynamique », « Miroitant », « Pop », « Rêveur » et « Petit oiseau ». Pour une raison surprenante, la sonnerie « Petit oiseau » est séparée des autres qui sont toutes regroupées dans la toute première section, en haut de la liste. C’est à se retrouver dans Réglages > Sons et vibrations > Sonnerie.

Vous pouvez écouter les nouvelles sonneries ci-dessous :

iOS 26 beta 6 adds 6 new ringtones! All 6 are variants of “Reflection” pic.twitter.com/BN3mWXm2t5 — Aaron (@aaronp613) August 11, 2025

Et ci-dessous, il y a « Petit oiseau ».

A 7th new ringtone, this one is a new original one called Little Bird pic.twitter.com/0O5bcIhwGf — Aaron (@aaronp613) August 11, 2025

À voir si Apple va encore en ajouter de nouvelles avec les futures bêtas ou la version finale, qui devrait logiquement arriver en septembre.

La bêta 6 d’iOS 26 concerne pour le moment les développeurs. Il faut s’attendre à ce que la troisième bêta publique, qui sera équivalente, arrive cette semaine. Mais Apple n’a pas encore communiqué une date de sortie précise.