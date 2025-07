Apple a proposé aujourd’hui la bêta 4 d’iOS 26 pour les développeurs et il y a plusieurs nouveautés avec la mise à jour. C’est l’occasion de les regrouper ici.

– Le premier changement visuel qui saute aux yeux concerne la transparence de la nouvelle interface Liquid Glass. C’était très transparent avec les bêtas 1 et 2, puis Apple avait décidé de réduire cette transparence avec la bêta 3. Aujourd’hui avec la bêta 3, on est entre les deux.

Bêta 3 en haut, bêta 4 en bas

– L’application Appareil photo affiche un nouveau message lors de son premier lancement. Le message est pour l’instant en anglais et évoque la nouvelle interface de l’application, avec notamment le fait de faire un balayage vers la gauche ou la droite pour basculer entre les différents modes pour les photos et vidéos.

– L’application Téléphone a de nouvelles options (qui ne sont pas encore traduites en français) concernant la fonction lorsque vous recevez un appel d’un inconnu. Vous pouvez choisir de recevoir tous les appels normalement, de demander à l’iPhone de parler à votre place lorsque vous ne connaissez pas l’interlocuteur afin qu’il se présente pour décider si vous répondez ou de ne pas faire sonner l’iPhone lorsque les numéros vous sont inconnus.

– Les résumés avec Apple Intelligence des notifications venant des applications d’actualités sont de nouveau opérationnels dans certains pays.

– Apple a ajouté une option de couleur dynamique pour le fond d’écran d’iOS 26.

– L’icône de l’application Appareil photo change (un peu) d’apparence.

– La bêta 4 d’iOS 26 assombrit le fond d’écran de l’écran de verrouillage lorsque des notifications sont présentes afin d’améliorer la lisibilité.

iOS 26 Beta 4 adds a dynamic tint to the Notification Center as you scroll through notifications! pic.twitter.com/18AU8t4SHH

— Brandon Butch (@BrandonButch) July 22, 2025