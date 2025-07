Apple change une nouvelle fois la transparence de l’interface Liquid Glass d’iOS 26 sur iPhone et iPad. La bêta 4 propose une variante de ce que l’on retrouvait avant.

Un nouveau niveau de transparence

Avec les deux premières bêtas d’iOS 26, l’interface Liquid Glass était très transparente, à tel point qu’il est parfois impossible de lire correctement le texte d’une notification. Apple a ensuite réduit la transparence avec la bêta 3, probablement à la suite de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux et ailleurs.

Nous voilà maintenant avec la bêta 4 et Apple propose un juste milieu entre le rendu des bêtas 1 et 2, et celui de la bêta 3.

Bêta 3 en haut, bêta 4 en bas

Certains utilisateurs auraient bien aimé qu’Apple propose un curseur au niveau des réglages pour permettre à chacun de définir la transparence. Cela n’est pas disponible pour le moment. Mais qui sait, peut-être que cela viendra d’ici la version finale.

Comme nous pouvons le voir, Apple continue d’expérimenter son interface Liquid Glass sur iOS 26. Il faut encore s’attendre à des changements d’ici la version finale qui sera disponible pour tout le monde en septembre. Reste à savoir si les modifications seront notables ou légères.

La bêta 4 d’iOS 26 est disponible maintenant pour les développeurs. La bêta publique devrait normalement être disponible dès demain si l’on en croit une récente fuite. Pour sa part, Apple a uniquement indiqué que la disponibilité se ferait dans le courant du mois de juillet.