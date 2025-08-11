Apple a profité de la bêta 6 d’iOS 26, disponible maintenant, pour opérer une nouvelle fois à des changements concernant le nouvelle interface Liquid Glass, qui est la nouveauté principale de cette mise à jour et du reste (macOS Tahoe, etc).

Encore des changements pour Liquid Glass sur iOS 26

Le premier changement de l’interface Liquid Glass avec la bêta 6 d’iOS 26 concerne l’écran de verrouillage. L’heure affiche une transparence plus prononcée qu’auparavant. Cela permet de voir davantage le fond d’écran utilisé. Ce choix peut toutefois être un peu dérangeant selon la couleur du fond d’écran, notamment ceux qui sont sombres.

De plus, l’horloge a également un aspect un peu plus 3D avec la mise à jour d’aujourd’hui. C’est davantage raccord avec le reste de l’interface sur iOS 26. Il n’y a par contre pas de changements au niveau des boutons de contrôle.

Un autre changement en lien avec le Liquid Glass et la nouvelle bêta concerne la barre de navigation sur les applications. Les bêtas précédentes pouvaient présenter des problèmes de lisibilité lors du défilement sur certains contenus riches en éléments graphiques. Avec la bêta 6, Apple a toutefois apporté des modifications qui garantissent que le texte reste clair et lisible, quel que soit le contenu affiché sous la barre d’onglets.

iOS 26 Beta 6 also makes some slight tweaks to the Liquid Glass tab bar, did you notice the difference? 👀 pic.twitter.com/MKNBfDfL9w — Beta Profiles (@BetaProfiles) August 11, 2025

Enfin, Apple a revu quelques effets, comme on peut le voir ci-dessous.

iOS26 Beta 6 Toggles show liquid glass look on tap now with more chromatic aberration ! pic.twitter.com/5jOW6wbV5J — Minimal Nerd (@minimalnerd1) August 11, 2025

🔥iOS 26 BETA 6 adds dispersion (more rainbow reflections) 🌈 pic.twitter.com/WUQMFWGLdi — SOUIC ᯅ (@SSOUIC) August 11, 2025

Apple a encore un peu de temps afin de peaufiner l’interface Liquid Glass sur iOS 26. La version finale sortira le mois prochain.