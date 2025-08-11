Apple a profité de la bêta 6 d’iOS 26, disponible maintenant, pour opérer une nouvelle fois à des changements concernant le nouvelle interface Liquid Glass, qui est la nouveauté principale de cette mise à jour et du reste (macOS Tahoe, etc).

iOS 26 Beta 6 Heure Ecran Verrouille Liquid Glass

Encore des changements pour Liquid Glass sur iOS 26

Le premier changement de l’interface Liquid Glass avec la bêta 6 d’iOS 26 concerne l’écran de verrouillage. L’heure affiche une transparence plus prononcée qu’auparavant. Cela permet de voir davantage le fond d’écran utilisé. Ce choix peut toutefois être un peu dérangeant selon la couleur du fond d’écran, notamment ceux qui sont sombres.

De plus, l’horloge a également un aspect un peu plus 3D avec la mise à jour d’aujourd’hui. C’est davantage raccord avec le reste de l’interface sur iOS 26. Il n’y a par contre pas de changements au niveau des boutons de contrôle.

Un autre changement en lien avec le Liquid Glass et la nouvelle bêta concerne la barre de navigation sur les applications. Les bêtas précédentes pouvaient présenter des problèmes de lisibilité lors du défilement sur certains contenus riches en éléments graphiques. Avec la bêta 6, Apple a toutefois apporté des modifications qui garantissent que le texte reste clair et lisible, quel que soit le contenu affiché sous la barre d’onglets.

Enfin, Apple a revu quelques effets, comme on peut le voir ci-dessous.

Apple a encore un peu de temps afin de peaufiner l’interface Liquid Glass sur iOS 26. La version finale sortira le mois prochain.