Apple vient de proposer au téléchargement une révision de la bêta 6 d’iOS 26 sur iPhone et d’iPadOS 26 sur iPad. Elle arrive trois jours après la version initiale pour les développeurs.

Une révision pour la bêta 6 d’iOS 26

La bêta 6 d’origine pour iOS 26 avait pour numéro de build 23A5318c. Celle d’aujourd’hui a pour numéro de build 23A5318f. Seule la dernière lettre change comme nous pouvons le voir. Il est donc fort probable que vous ne remarquiez rien de particulier au niveau de l’utilisation. Le changement se veut probablement léger. Malgré tout, Apple a jugé nécessaire de proposer une nouvelle version.

Peut-être que cette version réactive la fonction d’oxygène sanguin sur les Apple Watch aux États-Unis. Il y a iOS 18.6.1 et watchOS 11.6.1, disponibles depuis quelques minutes, qui proposent justement cette nouveauté.

Pour rappel, la bêta 6 propose quelques changements. La première nouveauté qui saute aux yeux est la rapidité d’exécution. Tout est beaucoup plus fluide qu’auparavant, tout particulièrement au moment d’ouvrir les applications. Apple a également fait quelques ajustements pour l’interface Liquid Glass. On peut également évoquer la présence de nouvelles sonneries, tout comme une nouvelle animation et plus encore. Les nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la révision de la bêta 6 d’iOS 26.