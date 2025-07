Apple propose une révision de la bêta 4 d’iOS 26 sur iPhone et d’iPadOS 26 sur iPad pour les développeurs. Elle arrive 48 heures après la version d’origine.

Nouvelle version de la bêta 4 d’iOS 26

Il n’y a pas d’informations concernant les changements entre la version de mardi et celle d’aujourd’hui. Nous savons seulement que le numéro de build de la révision de la bêta 4 d’iOS 26 est 23A5297m, contre 23A5297i il y a deux jours. On peut voir que la lettre à la fin a changé.

Il semble peu probable que les développeurs remarquent un quelconque changement. Pour rappel, les nouveautés entre la bêta 3 et la bêta 4 sont à retrouver sur cet article dédié.

Une hypothèse existe : Apple a proposé aujourd’hui la bêta publique d’iOS 26 (plus d’informations sur cet article dédié) et il est possible que le fabricant ait décidé d’avoir le même numéro de build pour la version publique et la version développeur.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger et installer la révision de la bêta 4 d’iOS 26.

En l’état, Apple ne semble pas proposer une nouvelle version de la bêta 4 de macOS Tahoe sur Mac, de watchOS 26 sur Apple Watch, de tvOS 26 sur Apple TV et de visionOS 26 sur Apple Vision Pro. Les versions de mardi sont inchangées.