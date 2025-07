Une première (petite) information voit le jour concernant iOS 27 : Apple va bientôt commencer le développement de son prochain système d’exploitation, comme le rapporte Mark Gurman de Bloomberg.

Il n’y a aucun détail précis concernant iOS 27 pour le moment et c’est bien normal. Il faudra attendre les prochains mois pour avoir le droit aux premières fuites. Mais une chose est quasi certaine : l’interface générale devrait rester (quasiment) la même. La raison est simple : iOS 26, annoncé le mois dernier lors de la WWDC 2025, a justement proposé une nouvelle interface visuelle qui a pour nom Liquid Glass. Elle est présente sur iPhone, iPad, Mac et les autres appareils de la marque.

En parlant d’iOS 26 justement, les développeurs ont eu le droit à la première bêta juste après la keynote d’ouverture de la WWDC 2025. Nous en sommes maintenant à la troisième bêta et la quatrième devrait logiquement arriver demain ou après-demain. Mais qu’en est-il de la bêta publique ?

Gurman a récemment indiqué qu’elle devrait être disponible autour du 23 juillet, ce qui est un peu plus tard que le calendrier habituel. En effet, Apple a habitué les testeurs publics à leur proposer la première bêta à la mi-juillet. Mais c’est un peu plus long cette année.

Voici ce qu’indique Gurman aujourd’hui :

Tout indique qu’iOS 26 devrait passer en phase de bêta publique la semaine prochaine. C’est généralement le cas à la mi-juillet et le logiciel arrive donc un peu plus tard que d’habitude. Étant donné qu’iOS 26 constitue une refonte importante de l’interface, il est logique qu’Apple veuille prendre un peu plus de temps pour que tout se passe bien. Il est probable que cette bêta publique corresponde à la quatrième version bêta destinée aux développeurs (au lieu de la troisième, comme c’est habituellement le cas). Cela signifie-t-il que le logiciel final sera livré plus tard que prévu ? Probablement pas, puisque les versions pour développeurs restent sur la bonne voie.