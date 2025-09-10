Lors de l’annonce des AirPods Pro 3, Apple a dévoilé « Traduction en direct », une fonctionnalité de traduction en temps réel qui s’étend aussi aux AirPods 4 avec réduction de bruit active et aux AirPods Pro 2. Cette nouveauté promet de faciliter les conversations multilingues de manière naturelle.

Une compatibilité avec plusieurs modèles d’AirPods

La traduction en direct nécessite des AirPods équipés du dernier firmware et jumelés à un iPhone compatible avec Apple Intelligence, fonctionnant sous iOS 26 ou une version ultérieure. Cela inclut les iPhone 15 Pro et modèles plus récents. Apple a testé le firmware en parallèle avec les bêtas d’iOS 26 et la mise à jour officielle devrait logiquement être disponible le 15 septembre, coïncidant avec la sortie d’iOS 26.

La fonctionnalité permet aux utilisateurs de parler naturellement tout en portant leurs AirPods. Lorsqu’un interlocuteur ne porte pas d’AirPods, l’iPhone affiche une transcription en temps réel, traduite dans la langue préférée de l’autre personne. Si les deux participants utilisent des AirPods, la réduction de bruit active atténue automatiquement le volume de l’autre voix, permettant de se concentrer sur l’audio traduit tout en maintenant un échange naturel.

Au départ, la fonctionnalité gère les traductions en temps réel entre l’allemand, l’anglais (États‑Unis, Royaume‑Uni), l’espagnol (Espagne), le français (France) et le portugais (Brésil). Apple prévoit d’ajouter le support de l’italien, du japonais, du coréen et du mandarin d’ici la fin de l’année. Attention toutefois, la traduction en direct n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne au lancement.

Les AirPods Pro 3 sont disponibles en précommande dès maintenant, avec une commercialisation prévue pour le 19 septembre. Les propriétaires d’AirPods 4 avec réduction de bruit active et d’AirPods Pro 2 pourront également profiter de cette fonctionnalité après la mise à jour du firmware.