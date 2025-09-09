La keynote des iPhone 17 étant maintenant terminée, Apple annonce que la date de sortie pour iOS 26 sera le 15 septembre. Cela concernera aussi bien la mise à jour sur iPhone qu’iPadOS 26 sur iPad. De même, macOS Tahoe sur Mac arrivera à la même date, tout comme watchOS 26 sur Apple Watch, visionOS 26 sur Apple Vision Pro et tvOS 26 sur Apple TV.

Une date de sortie pour iOS 26

Apple a proposé neuf bêtas pour iOS 26 tout au long de l’été. À l’instar des années précédentes, les premières versions étaient uniquement pour les développeurs. Il a fallu attendre quelques semaines pour avoir les bêtas publiques. Aussi, Apple proposera aujourd’hui au téléchargement la release candidate. Cette version sera identique à celle proposée le 15 septembre (sauf si Apple détecte un problème majeur, une version révisée sera alors disponible).

Les appareils éligibles à iOS 26 sont les suivants :

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16

‌iPhone 16‌ Plus

iPhone 16 Pro

‌iPhone 16 Pro‌ Max

iPhone 16e

iPhone 15

‌iPhone 15‌ Plus

‌iPhone 15‌ Pro

‌iPhone 15‌ Pro Max

‌iPhone‌ 14

‌iPhone‌ 14 Plus

‌iPhone‌ 14 Pro

‌iPhone‌ 14 Pro Max

‌iPhone‌ 13

‌iPhone‌ 13 mini

‌iPhone‌ 13 Pro

‌iPhone‌ 13 Pro Max

‌iPhone‌ 12

iPhone 12 mini

‌iPhone‌ 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

‌iPhone‌ 11

‌iPhone‌ 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

‌iPhone‌ SE (2e génération et plus récent)

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12.9‑inch (3e génération et plus récent)

iPad Pro 11‑inch (1ère génération et plus récent)

iPad Air (M3)

iPad Air (M2)

iPad Air (3rd generation and later)

iPad (A16)

iPad (8e génération et plus récent)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (5e génération et plus récent)

Même chose pour macOS Tahoe

Le scénario est similaire du côté du Mac avec neuf bêtas qui ont été entre les mains des développeurs. Là aussi, la release candidate est disponible aujourd’hui.

Les Mac éligibles à macOS Tahoe sont :

MacBook Air avec Apple Silicon (2020 et plus récent)

MacBook Pro avec Apple Silicon (2020 et plus récent)

MacBook Pro (16 pouces, 2019)

MacBook Pro (13 pouces, 2020, quatre Thunderbolt 3)

iMac (2020 et plus récent)

Mac mini (2020 et plus récent)

Mac Studio (2022 et plus récent)

Mac Pro (2019 et plus récent)

Rendez-vous donc le 16 septembre pour télécharger la version finale d’iOS 26, iPadOS 26 et macOS Tahoe. Il y aura également watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26.