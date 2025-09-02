Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 9 (build 23A5336a) d’iOS 26 sur iPhone et d’iPadOS 26 sur iPad. Elle concerne pour le moment les développeurs et arrive une semaine après la précédente version.

Une bêta 9 pour iOS 26 et le reste

Cette bêta 9 est un peu une surprise. En effet, Apple propose généralement huit bêtas pour les grosses versions d’iOS avant de dégainer la release candidate. Mais cette fois-ci, iOS 26 a le droit à une neuvième version test.

Il n’y a pas d’informations sur les nouveautés ici. Mais il serait très étonnant qu’Apple en propose. En effet, c’est la phase finale là, Apple se charge de corriger les bugs et optimiser les performances avant de proposer la version au public.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de la bêta 9 puis procéder à son installation. Si vous êtes un testeur public, la bêta équivalent devrait bientôt être disponible au téléchargement.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 9 pour macOS Tahoe (build 25A5351b) sur Mac, watchOS 26 (build 23R5350b) sur Apple Watch, tvOS 26 (build 23J5351a) sur Apple TV et visionOS 26 (build 23M5335b) sur Apple Vision Pro. Là aussi, cela concerne pour le moment les développeurs et la bêta publique équivalente ne va pas tarder.