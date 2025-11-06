Apple rend disponible au téléchargement la première bêta publique d’iOS 26.2 sur iPhone et d’iPadOS 26.2 sur iPad. Elle arrive 48 heures après la version équivalente pour les développeurs. Il y a également la bêta publique pour watchOS 26.2 et tvOS 26.2.

Première bêta publique pour iOS 26.2

Plusieurs nouveautés sont à retrouver avec cette bêta d’iOS 26.2. La traduction en direct sur les AirPods est maintenant disponible en Europe. Aussi, un nouveau réglage permet de choisir avec précision la transparence du Liquid Glass sur l’écran verrouillé. De plus, Apple a modifié son système de scores pour le sommeil. De son côté, l’application Podcasts génère automatiquement des chapitres. Les nouveautés complètes sont à retrouver sur cet article dédié.

Comment télécharger la bêta publique d’iOS 26.2

Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique d’iOS 26.2 :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.