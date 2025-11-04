Apple a proposé au téléchargement la première bêta d’iOS 26.2 pour les développeurs. Cette mise à jour inclut quelques nouveautés, c’est l’occasion de les recenser.

Les nouveautés de la bêta 1 d’iOS 26.2

– La traduction en direct sur les AirPods est maintenant disponible en Europe avec iOS 26.2. Apple a annoncé que les utilisateurs dans les pays de l’Union européenne peuvent en profiter. Il est nécessaire d’avoir les AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 ou AirPods 4 qui sont liés à un iPhone compatible avec Apple Intelligence. Cela implique d’avoir un iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ou n’importe quel iPhone 16 et iPhone 17.

– Un nouveau réglage permet de choisir avec précision la transparence du Liquid Glass sur l’écran verrouillé. C’est possible grâce à un curseur.

iOS 26.2 beta 1 introduces a Liquid Glass slider for your lock screen clock pic.twitter.com/aOBy49DHzq — Aaron (@aaronp613) November 4, 2025

– Le système des scores de sommeil évolue. Les nouveaux scores sont :

Très faible – 0-40 (contre 0-29 auparavant)

Faible – 41-60 (contre 30-49 auparavant)

OK – 61-80 (contre 50-69 auparavant)

Élevé – 81-95 (contre 70-89 auparavant)

Très élevé – 96-100 (contre 90-100 auparavant)

– iOS 26.2 ajoute une option permettant d’ajouter une alarme au moment de créer un rappel au sein de l’application Rappels. Les alarmes que vous définissez dans l’application Horloge peuvent également être intégrées à l’application Rappels en autorisant cette dernière à accéder aux alarmes. Il faut donner son accord dans l’application Réglages.

iOS 26.2 beta 1 allows you to set reminders as an alarm pic.twitter.com/NdzmtMMGoG — Aaron (@aaronp613) November 4, 2025

– L’application Podcasts d’Apple évolue. Les podcasts en anglais vont avoir le droit à des chapitres générés automatiquement. Cela permet de se rendre à un point précis. Mais si un créateur de podcasts propose ses propres chapitres, alors Apple les utilisera au lieu de les générer.

iOS 26.2 Beta can automatically generate chapters for podcast episodes. pic.twitter.com/weY7Lf8QPy — Beta Profiles (@BetaProfiles) November 4, 2025

D’autre part, lorsqu’un épisode de podcast mentionne un autre podcast, il sera possible de consulter cette mention dans le lecteur et dans la transcription, ce qui facilitera la recherche de recommandations. Les pages de podcast afficheront également les liens partagés dans un podcast sur la page de l’épisode.

De plus, les créateurs de podcasts peuvent proposer des liens vers Apple Music, Apple News, Apple Podcasts, Apple TV, etc. Les liens avec l’horodatage et inclus dans les notes ou via un flux RSS apparaîtront avec la transcription et le lecteur pendant que le lien est discuté.

– Dans les réglages de l’application Mots de passe, il existe désormais une option permettant de gérer les sites Web sur lesquels les mots de passe ne sont pas enregistrés lors de la connexion.

– Il existe un code suggérant que l’application Météo prend désormais en charge le temps relatif pour les alertes telles que « vendredi prochain » ou « mardi prochain » en référence aux précipitations ou aux conditions météorologiques à venir.

– L’option du flash pour les alertes dans la section Accessibilité de l’application Réglages permet désormais de faire clignoter l’écran. Auparavant, ce réglage était limité à la LED située à l’arrière de l’iPhone.

iOS 26.2 beta 1 introduces “Flash for Alerts” This existed only for the flashlight but now supports the screen as well pic.twitter.com/5E9BPoOi95 — Aaron (@aaronp613) November 4, 2025

– Dans la section des notifications de l’application Réglages, il y a maintenant une section d’alertes de sécurité améliorées qui permet de gérer les alertes sismiques, les alertes de menace imminente et d’activer la fonctionnalité d’amélioration de la transmission des alertes qui utilise la localisation pour améliorer la fiabilité des alertes.