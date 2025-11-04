Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 1 (build 23C5027f) d’iOS 26.2 sur iPhone et d’iPadOS 26.2 sur iPad. Elle concerne pour l’instant les développeurs et arrive 24 heures après la version finale d’iOS 26.1.

Première bêta pour iOS 26.2 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations concernant les nouveautés à retrouver avec cette première bêta d’iOS 26.2. Si l’on en croit une précédente fuite, il n’y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais il va falloir installer cette version pour vérifier les propos.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous allez voir apparaître la bêta d’iOS 26.2. Il ne reste plus qu’à lancer le téléchargement et procéder à son installation.

Apple ne dit pas encore combien il y aura de bêtas ni quelle sera la date de sortie de la version finale. On peut toutefois imaginer que ce sera pour début décembre si l’on se base sur les mises à jour x.2 des années passées.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 2 de watchOS 26.2 (build 23S5280e) pour Apple Watch, de tvOS 26.2 (build 23K5029e) pour Apple TV et de visionOS 26.2 (build 23N5279e) pour Apple Vision Pro. Il n’y a pas encore une bêta pour macOS 26.2 sur Mac, mais cela ne devrait pas tarder.