Le MacBook Neo intrigue autant qu’il divise : puce dérivée de l’iPhone, 8 Go de RAM non extensibles et tarif agressif. Pourtant, certains tests terrain nuancent nettement les inquiétudes. Le photographe et vidéaste Tyler Stalman a publié une démonstration centrée sur des usages exigeants, et son verdict évolue au fil de la vidéo : la machine encaisse davantage que prévu… et même bien plus que prévu pour tout dire.

Un stress test volontairement extrême

Pour pousser l’ordinateur dans ses retranchements, Stalman commence par ouvrir en rafale l’intégralité des applications installées, puis parcourt rapidement sa photothèque. Malgré ce scénario peu réaliste, le photographe constate une réactivité solide et admet avoir sous-estimé le Neo avant de basculer sur des tâches encore plus lourdes.

Final Cut Pro en 4K, même “en surcharge”

Lecture fluide et outils d’analyse activés

La séquence la plus parlante concerne Final Cut Pro, le logiciel de montage étant lancé sur le Neo alors que toutes les autres apps restent ouvertes. Même dans ces conditions, le MacBook Neo parvient à lire une timeline 4K avec des instruments d’analyse (histogrammes, vectorscope) sans s’effondrer. Stalman résume sa surprise avec une formule directe : « Monter de la vidéo 4K sur cet ordinateur, c’est totalement OK, même avec toutes les autres applications ouvertes. »

Jusqu’où peut-il aller ?

Au fil de l’essai, le créateur augmente la complexité des traitements et des exports. Il faut un certain temps avant d’obtenir de vrais signes de faiblesse, ce qui suggère que le Neo peut convenir à une partie des créateurs qui font surtout du montage léger à modéré, de la retouche photo et des projets ponctuels, ce qui va déjà bien au delà d’un simple usage de consommation de contenus.

Ce type de test ne transforme évidemment pas le MacBook Neo en station de travail, mais permet de se rendre compte que malgré ses compromis, l’entrée de gamme d’Apple peut se révéler étonnamment pertinente pour des usages créatifs… tant que l’on reste bien sûr dans des workflows raisonnables.