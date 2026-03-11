Avec son prix d’appel de 699 euros, le MacBook Neo vise clairement l’entrée de gamme, et d’autant plus chez Apple. Ce positionnement tarifaire implique nécessairement des concessions, et l’une d’elles concerne le stockage. Des mesures de performances indiquent en effet que les débits SSD du modèle de base sont très en retrait face aux SSD des MacBook Air et surtout ceux des nouveaux MacBook Pro.

Des vitesses de lecture/écriture jusqu’à 8 fois inférieures

Selon des tests de débit soutenu, le MacBook Neo (configuration A18 Pro avec 256 Go) tournerait ainsi autour de 1,7 Go/s en lecture comme en écriture. À titre de comparaison, un MacBook Air récent peut dépasser 7 Go/s sur certaines configurations, tandis que les MacBook Pro haut de gamme franchissent allégrement la barre des 10 Go/s en lecture et montent encore plus haut en écriture selon les versions.

Quel impact au quotidien ?

Transferts plus longs, mais pas forcément gênants

Concrètement, copier de gros fichiers prendra donc davantage de temps sur le Neo : un transfert de 100 Go peut approcher la minute sur le MacBook Neo, là où un MacBook Air récent descend autour de la trentaine de secondes, et un MacBook Pro peut boucler l’opération en quelques secondes à peine. Pour de la bureautique, du web ou du streaming, ce différentiel restera souvent invisible.

Attention à la mémoire virtuelle

Un SSD plus lent peut aussi peser sur la réactivité globale, car macOS lance les apps depuis le stockage et peut utiliser le disque comme mémoire virtuelle lorsque les 8 Go de RAM sont saturés. Cela dit, les premiers retours soulignent une expérience globalement fluide, tant que l’usage reste dans la cible du produit (productivité bureautique, jeux en 30 fps, consommation médias, montage iMovie).

En clair, le MacBook Neo semble assumer un compromis classique, soit un tarif agressif mais au prix de composants moins premium, à commencer donc par un stockage moins véloce. Un détail sans doute crucial pour les créateurs et les gros manipulateurs de fichiers, beaucoup moins pour l’utilisateur “grand public” qui cherche avant tout un Mac abordable.

