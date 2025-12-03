Apple vient de proposer au téléchargement la release candidate (build 23C52) d’iOS 26.2 sur iPhone et d’iPadOS 26.2 sur iPad. Elle arrive deux semaines après la troisième bêta et concerne aussi bien les développeurs que les testeurs publics.

Release candidate disponible pour iOS 26.2 et le reste

La release candidate correspond à la version finale distribuée aux développeurs et testeurs publics. Malgré tout, il est nécessaire de faire plusieurs tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Si c’est bel et bien le cas, alors Apple proposera exactement cette version d’ici les prochains jours pour le public. Mais s’il y a un bug gênant, Apple le corrigera et proposera une version révisée.

Plusieurs nouveautés sont au programme d’iOS 26.2. La mise à jour dispose d’un curseur pour ajuster Liquid Glass sur l’écran de verrouillage pour régler la transparence de l’horloge. Il y a également la fonction de traduction en temps réel sur les AirPods qui devient disponible dans les pays de l’Union européenne. L’application Rappels prend désormais en charge les alarmes pour les tâches à accomplir. Les animations des menus ont aussi été remaniées et CarPlay permet désormais de désactiver les messages épinglés dans l’application Messages.

Il n’y a pas encore d’informations concernant les potentielles nouveautés entre la bêta 3 et la release candidate.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la release candidate d’iOS 26.2. Comme dit précédemment, la version finale pour tout le monde devrait logiquement arriver dans quelques jours. Mais il n’y a pas encore une date de sortie précise.

Dans le même temps, Apple propose la release candidate de macOS 26.2 (build 25C56) sur Mac, de watchOS 26.2 (build 23S303) sur Apple Watch, de tvOS 26.2 (build 23K51) sur Apple TV et de visionOS 26.2 (build 23N301) sur Apple Vision Pro.