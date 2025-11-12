Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 2 (build 23C5033h) d’iOS 26.2 sur iPhone et d’iPadOS 26.2 sur iPad. Elle concerne pour le moment les développeurs et arrive une semaine après la précédente.

Bêta 2 pour iOS 26.2 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations concernant les nouveautés à retrouver avec cette version. Il faudra l’installer pour les découvrir.

Pour rappel, plusieurs nouveautés étaient à retrouver avec la première bêta d’iOS 26.2. La traduction en direct sur les AirPods est maintenant disponible en Europe. Aussi, un nouveau réglage permet de choisir avec précision la transparence du Liquid Glass sur l’écran verrouillé. De plus, Apple a modifié son système de scores pour le sommeil. De son côté, l’application Podcasts génère automatiquement des chapitres. Les nouveautés complètes sont à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 2 d’iOS 26.2.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 2 de macOS 26.2 (build 25C5037j) sur Mac, de watchOS 26.2 (build 23S5286d) sur Apple Watch, de tvOS 26.2 (build 23K5035d) sur Apple TV et de visionOS 26.2 (build 23N5285d) sur Apple Vision Pro. Là encore, c’est entre les mains des développeurs pour le moment.

Apple a déjà fait savoir que la version finale d’iOS 26.2 arrivera en décembre. En toute logique, les autres mises à jour arriveront au même moment.