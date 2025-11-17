Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 3 (build 23C5044b) d’iOS 26.2 sur iPhone et d’iPadOS 26.2 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente et concerne pour l’instant les développeurs.

Bêta 3 pour iOS 26.2 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations concernant les nouveautés de cette version.

Pour rappel, plusieurs nouveautés étaient à retrouver avec la première bêta d’iOS 26.2. La traduction en direct sur les AirPods est maintenant disponible en Europe. Aussi, un nouveau réglage permet de choisir avec précision la transparence du Liquid Glass sur l’écran verrouillé. De plus, Apple a modifié son système de scores pour le sommeil. De son côté, l’application Podcasts génère automatiquement des chapitres. Les nouveautés complètes sont à retrouver sur cet article dédié.

Dans la bêta 2, l’application Mesures a proposé une interface adaptée à Liquid Glass pour le niveau. On retrouve deux bulles au lieu d’avoir deux cercles blancs. Aussi, l’application Jeux ajoute de nouvelles options de tri pour les jeux. Il est possible de trier par taille, en plus de trier par nom et par les récents jeux. Apple en a également profité pour modifier l’animation quand on appuie sur le bouton dans un coin de l’écran et plus encore. D’autre part, CarPlay affiche trois widgets au lieu de deux dans certaines voitures.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 3 d’iOS 26.2.

Dans le même temps, Apple propose au téléchargement la bêta 3 de macOS 26.2 (build 25C5048a) pour Mac, de watchOS 26.2 (build 23S5297b) pour Apple Watch et de tvOS 26.2 (build 23K5046a) pour Apple TV. Il n’y a pas encore la bêta 3 pour visionOS 26.2 sur Apple Vision Pro.

La version finale de chaque système d’exploitation sera disponible en décembre.