Apple a proposé cette semaine la bêta 2 d’iOS 26.2 et il y a quelques nouveautés avec cette version. C’est l’occasion de les regrouper ici.

Voici les nouveautés de la bêta 2 d’iOS 26.2

– L’application Mesures propose désormais une interface adaptée à Liquid Glass pour le niveau. On retrouve deux bulles au lieu d’avoir deux cercles blancs.

Someone at Apple is having way too much fun with Liquid Glass in iOS 26.2 beta 2 pic.twitter.com/Tybl5KpZZd — Aaron (@aaronp613) November 12, 2025

– L’application Jeux ajoute de nouvelles options de tri pour les jeux. Il est possible de trier par taille, en plus de trier par nom et par les récents jeux.

– Du côté de CarPlay, il devient possible de désactiver les conversations épinglées au niveau de l’application Messages.

– Apple a modifié l’animation quand on appuie sur le bouton dans un coin de l’écran. Elle se veut plus rapide, avec un peu plus de rebonds. Cela rappelle les animations montrées par Apple lors de la WWDC 2025 en juin.

The Liquid Glass animation in iOS 26.2 beta 2 is amazing, feels like what was shown off at WWDC pic.twitter.com/J6YruZz4cR — Aaron (@aaronp613) November 12, 2025

– La bêta 2 d’iOS 26.2 ajoute le support des cartes Conecs en France. Conecs est un opérateur technique de titres dématérialisés, dont les titres restaurant.

Du changement pour les alertes de sécurité améliorées

La première bêta a ajouté les alertes de sécurité améliorées. Apple apporte des précisions avec la bêta 2.

Les alertes de sécurité améliorées peuvent vous envoyer des alertes de sécurité sur votre iPhone et votre Apple Watch pour vous informer d’une situation d’urgence, comme un tremblement de terre ou une inondation. Ces alertes sont envoyées via les connexions disponibles, telles que le Wi-Fi ou le Bluetooth et les données mobiles lorsqu’elles sont disponibles. Apple peut envoyer des alertes de sécurité améliorées dans votre région actuelle qui est déterminée à partir de la localisation de votre appareil. Une région peut être un pays ou, pour certains pays (comme les États-Unis), un groupe d’États. Votre appareil Apple peut être associé à cette région. Apple ne stocke pas d’informations sur la localisation de votre appareil dans une région.

Les alertes de sécurité améliorées sont activées par défaut. Vous pouvez désactiver ou réactiver les alertes de sécurité améliorées en accédant à Réglages > Notifications > Alertes améliorées > Alertes de sécurité améliorées, puis en appuyant pour activer ou désactiver un ou plusieurs types d’alertes de sécurité améliorées. Les alertes de sécurité améliorées sont transmises par Apple et leur apparence et leur sonorité diffèrent de celles des alertes gouvernementales envoyées par votre administration locale.

L’option Améliorer la transmission des alertes utilise votre position approximative pour améliorer la rapidité et la fiabilité des alertes de sécurité améliorées. Par exemple, les alertes de tremblement de terre peuvent être transmises plus rapidement et de manière plus fiable lorsque l’option Améliorer la transmission des alertes est activée. Apple ne stocke pas votre position approximative. Vous pouvez activer l’option Améliorer la transmission des alertes dans Réglages > Notifications > Alertes améliorées > Alertes de sécurité améliorées > Améliorer la transmission des alertes.

Pour recevoir les alertes améliorées, vous devez avoir activé Réglages > Confidentialité et sécurité > Services de localisation > Services système > Alertes et automatisations de raccourcis.

Pour rappel, Apple a déjà dit que la version finale d’iOS 26.2 sera disponible en décembre. L’une des nouveautés sera notamment le support de la traduction en direct sur les AirPods en France et dans le reste de l’Union européenne.