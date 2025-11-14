CarPlay a le droit à quelques nouveautés avec iOS 26.2 et l’une d’entre elles vient ajouter un widget supplémentaire dans certaines voitures.

Un widget de plus sur CarPlay

Comme l’ont remarqué certains utilisateurs, CarPlay avec iOS 26.2 affiche désormais trois widgets au lieu de deux avec iOS 26 et iOS 26.1. Il semblerait que cela soit lié à la taille de l’écran de la console centrale. Ne vous attendez pas à avoir trois widgets si vous avez un « petit » écran dans votre voiture.

a pleasant little surprise in iOS 26.2 beta is triple widgets in CarPlay. My car only supported two widgets side-by-side in iOS 26 and iOS 26.1 pic.twitter.com/nkIt0YzDWB — Tom Warren (@tomwarren) November 13, 2025

D’autre part, iOS 26.2, qui est actuellement disponible en bêta pour les développeurs et testeurs publics, propose de retirer les conversations épinglées au niveau de l’application Messages.

Pour rappel, plusieurs nouveautés étaient à retrouver avec la première bêta d’iOS 26.2. La traduction en direct sur les AirPods est maintenant disponible en Europe. Aussi, un nouveau réglage permet de choisir avec précision la transparence du Liquid Glass sur l’écran verrouillé. De plus, Apple a modifié son système de scores pour le sommeil. De son côté, l’application Podcasts génère automatiquement des chapitres.

En ce qui concerne la bêta 2, l’application Mesures propose désormais une interface adaptée à Liquid Glass pour le niveau. On retrouve deux bulles au lieu d’avoir deux cercles blancs. Aussi, l’application Jeux ajoute de nouvelles options de tri pour les jeux. Il est possible de trier par taille, en plus de trier par nom et par les récents jeux. Apple en a également profité pour modifier l’animation quand on appuie sur le bouton dans un coin de l’écran et plus encore. Les informations complètes sont à retrouver sur cet article dédié.

La version finale d’iOS 26.2 sera disponible en décembre.