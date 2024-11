Apple a-t-il abandonné la nouvelle version de CarPlay qui a été annoncée en juin 2022 lors de la WWDC ? Visiblement non. C’est en tout cas ce que suggère du changement avec la bêta 3 d’iOS 18.2, disponible aujourd’hui.

Comme l’a remarqué Aaron Perris, la bêta 3 d’iOS 18.2 a été l’occasion pour Apple de modifier les icônes « Médias » et « Climatisation » en ce qui concerne CarPlay 2.0. Cela ne permet pas d’avoir plus d’informations sur l’avancée du développement, mais le projet n’est pas totalement à l’arrêt. Les icônes d’origine avaient fait leur apparition avec iOS 17.4. Cette mise à jour remonte au mois de mars.

iOS 18.2 beta 3 replaces the app icons for CarPlay 2.0's Media and Climate apps pic.twitter.com/UbNIaqx2aO — Aaron (@aaronp613) November 11, 2024

Concernant l’icône pour « Médias », il semblerait qu’Apple ait simplement recyclé celle pour iTunes Radio.

iTunes Radio vibes pic.twitter.com/YTJZlypxIg — Mike Xu (@mikexu_) November 11, 2024

Quelles différences entre CarPlay première génération et CarPlay 2.0 ? L’élément principal à retenir est que les constructeurs mobiles ont davantage de contrôle avec la nouvelle version. Ils doivent malgré tout recevoir le feu vert d’Apple pour leurs personnalisations.

On retrouve notamment une intégration au niveau du tableau de bord, des contrôles pour la climatisation, le support sur plusieurs écrans, des widgets, la radio FM et plus encore.

Le site d’Apple parle toujours d’une disponibilité de CarPlay 2.0 pour 2024, sans plus de précision. Porsche et Aston Martin ont également annoncé le support pour leurs voitures. Mais les voitures supportant la nouvelle version ne sont pas encore commercialisées.