Un élément mis en avant par Apple pour son MacBook Neo, annoncé aujourd’hui, est l’environnement. Le fabricant l’assure : son nouveau Mac portable qui débute à 699 euros est son produit avec le plus de matériaux recyclés.

Une mise en avant du MacBook Neo et de l’environnement

Dans son communiqué, Apple indique :

Le MacBook Neo a été pensé de A à Z par Apple pour être le MacBook à l’empreinte carbone la plus faible. Ainsi, il rapproche encore davantage l’entreprise de son objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone sur l’ensemble de son empreinte à l’horizon 2030. Il est constitué de 60 % de contenus recyclés, un record pour un produit Apple. Cela inclut de l’aluminium 90 % recyclé sur l’ensemble de l’appareil et du cobalt 100 % recyclé dans sa batterie. Le châssis est fabriqué à partir d’un procédé de formage économe en matériaux qui utilise 50 % d’aluminium en moins que les méthodes d’usinage traditionnelles. Le MacBook Neo est fabriqué avec 45 % d’électricité renouvelable, issue notamment de sources éoliennes et solaires, sur l’ensemble de la chaîne logistique. Il respecte également les exigences élevées d’Apple en matière d’efficacité énergétique et de procédés chimiques sûrs. De plus, l’emballage est constitué de papier composé à 100 % de fibres pouvant être facilement recyclé.

Au niveau de la page dédiée au MacBook Neo, Apple précise qu’il est « composé de 60 % de matériaux recyclés par rapport au poids total ».

Le MacBook Neo est disponible dès maintenant en précommande à partir de 699 euros. La commercialisation se fera le 11 mars.