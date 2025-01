Apple propose aujourd’hui au téléchargement la mise à jour iOS 18.3 (build 22D63) pour iPhone et iPadOS 18.3 pour iPad. Elle arrive après plusieurs bêtas et une release candidate. Cette version est l’occasion d’avoir quelques nouveautés, bien qu’elles soient moins nombreuses en comparaison avec iOS 18.1 et iOS 18.2.

iOS 18.3 arrive en version finale

Voici les nouveautés d’iOS 18.3 selon les notes d’Apple :

Intelligence visuelle avec Commande de la caméra (tous les modèles iPhone 16) [dépend d’Apple Intelligence et n’est pas disponible en Europe pour l’instant]



Ajoutez un événement au calendrier à partir d’une affiche ou d’un prospectus

Identifiez facilement les plantes et les animaux

Résumés de notification (tous les iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max) [dépend d’Apple Intelligence et n’est pas disponible en Europe pour l’instant]

Gérez facilement les paramètres des résumés de notification à partir de l’écran de verrouillage.

Le style actualisé des notifications résumées les distingue mieux des autres notifications grâce au texte en italique et au glyphe.

Les résumés de notification pour les applications d’actualité et de divertissement sont temporairement indisponibles. Les utilisateurs qui ont choisi de les activer les verront à nouveau lorsque la fonctionnalité sera disponible.

Cette mise à jour inclut les améliorations et corrections de bugs suivantes :

Résolution d’un problème pouvant entraîner la répétition dans l’app Calculette du dernier problème mathématique lorsque le signe Égal (=) est de nouveau sélectionné.

Résolution d’un problème pouvant entraîner la disparition du clavier lors de la saisie manuelle de requêtes Siri.

Résolution d’un problème pouvant entraîner la lecture intégrale d’un morceau même après la fermeture de Musique.

Pour télécharger iOS 18.3, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez lancer le téléchargement pour procéder à l’installation. Vous pouvez également vous rendre sur notre page dédiée pour télécharger manuellement le firmware et procéder à l’installation par le biais du Finder si vous avez un Mac ou d’iTunes si vous avez un PC Windows.