Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 3 (build 22D5055b) d’iOS 18.3 sur iPhone et d’iPadOS 18.3 sur iPad. Elle arrive un peu plus d’une semaine après la précédente et concerne pour l’instant les développeurs.

À l’instar des deux premières bêtas d’iOS 18.3, la nouvelle ne propose pas grand-chose. Apple semble surtout se focaliser sur des optimisations et des corrections de bugs ici. Cela peut un peu surprendre, étant qu’il s’agit d’une version x.3. On aurait très bien pu avoir iOS 18.2.2 par exemple. Mais qui sait, peut-être qu’il y aura du changement avec les futures bêtas.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas de développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez lancer le téléchargement de la bêta 3 d’iOS 18.3 puis procéder à son installation.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 3 de macOS 15.3 (build 24D5055b) sur Mac et de visionOS 2.3 (build 22N5894a) sur Apple Vision Pro. Là encore, cela concerne pour l’instant les développeurs. La bêta publique ne va pas tarder.

Pour rappel, Apple a déjà proposé la bêta 3 de watchOS 11.3 cette semaine. De même, nous avons déjà eu la bêta 3 pour tvOS 18.3.

Apple ne dit pas encore quand l’ensemble des mises à jour sera disponible en version finale. Mais si l’on se base sur les années précédentes, ce sera pour la fin janvier.