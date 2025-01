Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 3 (build 22K5553a) pour l’Apple TV. Elle arrive une semaine après la précédente et concerne les développeurs.

Il n’y a pas d’informations sur le contenu de cette bêta 3 pour tvOS 18.3. Son numéro de build est 22K5553a. En comparaison, c’était 22K5540e pour la bêta 2.

Pour le moment, iOS 18.3, macOS 15.3, watchOS 11.3 et visionOS 2.3 restent à la bêta 2 de la semaine dernière.

À l’instar d’iOS 18.3 sur iPhone, tvOS 18.3 propose la prise en charge de HomeKit pour les robots aspirateurs au niveau de l’application Maison. Avec cette nouvelle prise en charge, les utilisateurs d’appareils Apple peuvent démarrer un robot aspirateur via les automatismes et les scènes HomeKit, ou demander à Siri de nettoyer une pièce spécifique. Apple précise que l’application Maison prend en charge les fonctionnalités de base des robots aspirateurs, telles que l’aspiration, le nettoyage, le contrôle de la puissance, le mode de nettoyage et l’état de charge.

Un autre changement est le retrait des économiseurs d’écran supplémentaires. Le code de tvOS 18.2 indiquait qu’Apple devait proposer des économiseurs d’écran pour des films et séries venant d’Apple TV+, ainsi que des économiseurs d’écran relaxants avec des sons qui accompagnent. Mais ce ne fut pas disponible dans la version finale de tvOS 18.2 et tvOS 18.3 a retiré les éléments en question. On ne sait pas encore si Apple a totalement abandonné le projet ou si ce sera pour plus tard.