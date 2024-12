La bêta d’iOS 18.3, disponible dès maintenant sur iPhone pour les développeurs, vient activer la prise en charge de HomeKit pour les robots aspirateurs.

Lors de la conférence WWDC en juin, Apple a déclaré que la fonctionnalité arriverait plus tard en 2024. Mais il y a eu un report au début du mois. Apple avait alors annoncé une disponibilité pour le début de 2025. On sait maintenant que ce sera avec iOS 18.3, comme le note Aaron Perris.

« Nettoyer les sols. Démarrez votre robot aspirateur lorsque vous partez au travail, ou demandez à Siri de nettoyer une pièce spécifique », indique Apple sur son site dédié à l’application Maison. Le site français mentionne toujours « Disponible d’ici la fin de l’année ». Mais le site américain indique bien « Prochainement » et précise : « Cette fonctionnalité sera disponible au début de l’année 2025. Le contrôle des robots aspirateurs avec Siri sera disponible en anglais (États-Unis) uniquement ».

Avec cette nouvelle prise en charge, les utilisateurs d’appareils Apple peuvent démarrer un robot aspirateur via les automatismes et les scènes HomeKit, ou demander à Siri de nettoyer une pièce spécifique. Apple précise que l’application Maison prend en charge les fonctionnalités de base des robots aspirateurs, telles que l’aspiration, le nettoyage, le contrôle de la puissance, le mode de nettoyage et l’état de charge.