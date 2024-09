L’exploit SparseRestore permet d’activer certaines fonctionnalités sur iPhone, dont Apple Intelligence en Europe, grâce à des outils comme Nugget, MisakaX, MitokoX, PureKFD/PureiOS ou encore AIEnabler. Mais c’est fini, Apple a bouché la faille avec la bêta 5 d’iOS 18.1 comme l’indique le co-développeur de MisakaX.

SparseRestore est un exploit qui permet de modifier des données de l’iPhone afin d’activer certaines fonctionnalités. Certains activent la Dynamic Island sur les iPhone antérieurs aux iPhone 15 Pro, Face ID en mode paysage, Stage Manager sur les iPad non compatibles ou Apple Intelligence en Europe comme dit précédemment.

Il faut savoir que SparseRestore a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps parce qu’il permettait d’avoir l’IA d’Apple en Europe, mais l’exploit n’est en réalité pas si récent que cela. Il a fait ses débuts avec TrollRestore/TrollStore sur iOS 17 afin d’installer des applications au format IPA sans passer par l’App Store et surtout ne pas devoir les signer chaque semaine pour pouvoir les utiliser. On les installe une fois et c’est fini.

Puis iOS 18 est arrivé et certains ont découvert qu’il était possible d’avoir Apple Intelligence en Europe. Naturellement, cela a permis à l’exploit de faire encore plus parler de lui. Et c’est remonté aux oreilles d’Apple, qui a donc bloqué le système avec la bêta 5 d’iOS 18.1.

Si vous avez un iPhone avec iOS 16, iOS 17, iOS 18 ou iOS 18.1 (jusqu’à la bêta 4), vous pouvez utiliser les outils se reposant sur SparseRestore. Mais c’est fini pour les versions plus récentes.