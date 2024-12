Apple annonce que le support pour les robots aspirateurs en ce qui concerne HomeKit et le contrôle via l’application Maison se fera finalement au début de 2025. Cela devait au départ arriver à la fin de 2024.

« Nettoyer les sols. Démarrez votre robot aspirateur lorsque vous partez au travail, ou demandez à Siri de nettoyer une pièce spécifique », indique Apple sur son site dédiée à l’application Maison. Le site français mentionne encore « Disponible d’ici la fin de l’année ». Mais le site américain indique désormais « Prochainement » et précise : « Cette fonctionnalité sera disponible au début de l’année 2025. Le contrôle des robots aspirateurs avec Siri sera disponible en anglais (États-Unis) uniquement ».

Lors de la conférence WWDC en juin, Apple a déclaré que la fonctionnalité arriverait plus tard en 2024 — vraisemblablement avec iOS 18.2, prévu pour ce mois-ci en version finale — mais ce n’est plus le cas. Il faut donc s’attendre à une disponibilité avec iOS 18.3 au début de l’année prochaine. La raison exacte du report n’est pas précisée.

Lorsque la prise en charge sera ajoutée, les utilisateurs d’appareils Apple pourront démarrer un robot aspirateur via les automatismes et les scènes HomeKit, ou demander à Siri de nettoyer une pièce spécifique. Apple précise que l’application Maison prendra en charge les fonctionnalités de base des robots aspirateurs, telles que l’aspiration, le nettoyage, le contrôle de la puissance, le mode de nettoyage et l’état de charge.