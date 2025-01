Apple vient de proposer au téléchargement la release candidate (build 22D60) aux développeurs et testeurs publics. Elle arrive quelques jours après la troisième bêta.

On ne peut pas dire qu’iOS 18.3 soit la mise à jour de l’année. Apple semble surtout se focaliser sur des optimisations et des corrections de bugs ici. Cette version désactive temporairement les résumés de notifications générés par Apple Intelligence pour les applications d’actualités et de divertissement et propose une section Genmoji au niveau de la liste des actions (disponible en appuyant sur le bouton « + » dans une conversation) dans l’application Messages.

La release candidate correspond à la version finale distribuée aux développeurs et testeurs publics. Malgré tout, il est nécessaire de faire plusieurs tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Si c’est bel et bien le cas, alors Apple proposera exactement cette version dans quelques jours. Mais s’il y a un bug gênant, Apple le corrigera et proposera une version révisée.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la release candidate d’iOS 18.3.

Dans le même temps, Apple propose la release candidate pour macOS 15.3 (build 24D60), watchOS 11.3 (build 22S553), tvOS 18.3 (build 22K557) et visionOS 2.3 (build 22N896). Là aussi, la disponibilité de la version finale pour tout le monde se fera dans quelques jours.