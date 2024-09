Apple rend aujourd’hui disponible au téléchargement la version finale d’iOS 18 sur iPhone et d’iPadOS 18 sur iPad. Cela fait suite à la présentation en juin, aux bêtas pendant tout l’été et la release candidate il y a quelques jours. Le numéro de build de la version finale d’ailleurs le même que celui de la release candidate : 21H16.

Les iPhone et iPad compatibles avec iOS 18

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2e génération ou ultérieure)

iPad Pro de 11 pouces (1ère génération et modèles ultérieurs)

iPad Pro de 12,9 pouces (3e génération et modèles ultérieurs)

iPad Air (3e génération et modèles ultérieurs)

iPad (7e génération et modèles ultérieurs)

iPad mini (5e génération et modèles ultérieurs)

Téléchargement d’iOS 18

Pour mettre à jour vers iOS 18, prenez votre iPhone ou iPad puis rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez apparaître le nouveau système d’exploitation. Il ne reste plus qu’à lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

Une méthode alternative est de télécharger iOS 18 depuis notre page dédiée puis procéder à l’installation via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).

Les principales nouveautés

Personnalisation de l’écran d’accueil

iOS 18 vous permet de placer les icônes d’applications n’importe où sur la grille de l’écran d’accueil et il existe de nouvelles options de personnalisation « Sombre » et « Teintées » pour changer le coloris des icônes d’applications. Vous pouvez également faire en sorte que les icônes d’applications apparaissent plus grandes, sans les noms situés en dessous.

Nouveau centre de contrôle

Comme l’écran d’accueil, le nouveau centre de contrôle est désormais plus personnalisable, ce qui vous permet de réorganiser et de redimensionner les commandes sur plusieurs pages. Vous pouvez facilement ajouter d’autres commandes à partir de la toute nouvelle galerie de contrôles.

Support sur RCS

Le RCS (successeur du SMS) est désormais disponible sur iPhone avec iOS 18. Il permet d’avoir une expérience plus ou moins similaire à iMessage lorsque vous conversez avec un utilisateur Android. On retrouve les accusés de réception, l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi, les réactions aux messages avec des emojis ou encore les messages audio. Il n’y a cependant pas de support pour le chiffrement des conversations contrairement à iMessage.

En France, seul SFR semble être prêt pour le RCS. Le support pour Orange, Bouygues Telecom et Free Mobile attendra visiblement.

Du mieux pour iMessage

iMessage a reçu un large éventail de nouvelles fonctionnalités avec iOS 18, notamment la possibilité d’utiliser n’importe quel emoji comme réaction Tapback, de nouveaux effets de texte, des options de formatage comme le gras et le souligné ou encore la possibilité de programmer l’envoi des messages à une date ultérieure.

Nouvelle application Photos

L’application Photos change d’interface avec les onglets qui disparaissent. Il y a eu plusieurs critiques pendant les bêtas, ce qui a poussé Apple à revoir quelques éléments par rapport à la version initiale.

Possibilité de verrouiller l’accès aux applications avec Face ID

Si vous le souhaitez, vous pouvez exiger l’usage de Face ID ou Touch ID pour ouvrir telle ou telle application. Il est également possible de cacher une application. Elle est alors accessible dans un dossier qui regroupe les applications cachées et se veut accessible avec Face ID ou Touch ID.

Une application Mots de passe d’Apple

Apple propose désormais son propre gestionnaire de mots de passe sous forme d’application dédiée.

Pas d’Apple Intelligence avec iOS 18

L’IA d’Apple n’est pas disponible avec iOS 18, il faudra attendre iOS 18.1 en octobre pour l’avoir. Et encore, ce ne sera pas disponible pour les pays dans l’Union européenne. Apple estime que le DMA pose problème pour proposer son intelligence artificielle sur le continent.