Apple propose aujourd’hui au téléchargement la version finale d’iOS 17.1 sur iPhone et d’iPadOS 17.1 sur iPad. Elle débarque après plusieurs bêtas et release candidates pour les développeurs et testeurs publics.

iOS 17.1 en version finale

Plusieurs nouveautés sont disponibles avec iOS 17.1. Apple Music évolue avec maintenant la possibilité de mettre une musique, un album, un artiste ou une playlist en favori en touchant l’icône en forme d’étoile. Jusqu’à présent, il était possible d’aimer un contenu en touchant l’icône du cœur.

Parmi les autres changements, il y a de nouveaux réglages pour la fonction En veille, le support d’AirDrop par Internet pour poursuivre un envoi de fichier débuté initialement entre deux iPhone ou iPad à proximité, un fond noir quand vous utilisez la fonction Accès rapide, le support de la manette Nintendo 64 pour Switch et plus encore.

À noter qu’un élément concerne la France : il y a le correctif pour le dépassement d’ondes sur l’iPhone 12. Apple s’était fait taper sur les doigts à ce sujet par l’ANFR. C’est maintenant corrigé.

Les notes d’Apple pour iOS 17.1

Voici les notes complètes d’Apple pour iOS 17.1 :

AirDrop

Les transferts de contenu AirDrop se poursuivent via Internet lorsque les appareils ne sont plus à portée l’un de l’autre.

En veille

De nouvelles options permettent de contrôler l’extinction de l’écran (iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max).

Musique

Il est désormais possible d’ajouter des morceaux, des albums et des playlists aux favoris, et de filtrer le contenu de la bibliothèque pour n’afficher que vos favoris.

Une nouvelle collection d’illustrations propose des modèles qui changent de couleur en fonction des morceaux de votre playlist.

Des suggestions de morceaux apparaissent au bas de chaque playlist pour vous permettre d’ajouter facilement des morceaux correspondant à l’ambiance de votre playlist.

Cette mise à jour apporte également les améliorations et les correctifs suivants :

Possibilité de choisir un album spécifique pour « Photos aléatoires » sur l’écran verrouillé.

Prise en charge de « Clé du domicile » pour les serrures Matter.

Amélioration de la fiabilité de la synchronisation des réglages « Temps d’écran » entre les appareils.

Correction d’un problème pouvant entraîner la réinitialisation du réglage de confidentialité « Lieux importants » lors du transfert d’une Apple Watch ou de son jumelage initial.

Correction d’un problème pouvant empêcher l’affichage du nom des appelants lorsqu’un autre appel est en cours.

Correction d’un problème pouvant empêcher l’affichage des sonneries personnalisées et achetées dans les options « Son SMS ».

Correction d’un problème pouvant affecter la réactivité du clavier.

Optimisations de la détection des accidents (tous les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 15).

Correction d’un problème pouvant provoquer la persistance des images affichées.

iOS 17.1 est disponible au téléchargement en vous rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pouvez également télécharger la mise à jour depuis notre page dédiée puis procéder à une installation via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).