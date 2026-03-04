Avec le Studio Display XDR, Apple ne vise plus uniquement les créatifs et les professionnels de l’image. Le nouveau moniteur haut de gamme intègre désormais la prise en charge des préréglages DICOM, la norme utilisée en imagerie médicale, ouvrant ainsi la voie à une utilisation en radiologie diagnostique.

Grâce à ces profils dédiés et à un calibrateur spécifique baptisé Medical Imaging Calibrator, les radiologues peuvent visualiser directement leurs examens sur le Studio Display XDR, sans recourir à un écran médical spécialisé. Le système permet de basculer rapidement entre un mode d’affichage standard et un mode optimisé pour la lecture radiologique.

Des performances taillées pour l’imagerie de précision

Mini-LED, forte luminosité et contraste élevé

L’écran repose sur un rétroéclairage mini-LED avec 2 304 zones de gradation locale. Il atteint jusqu’à 2 000 nits en pic HDR, affiche un contraste de 1 000 000:1 et propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Apple met également en avant une précision colorimétrique avancée, essentielle pour l’analyse d’images médicales.

Commercialisé à partir de 3 299 dollars, le Studio Display XDR se positionne comme une alternative bien plus accessible que de nombreux moniteurs exclusivement dédiés à l’imagerie médicale.

Une validation réglementaire en cours

Apple précise toutefois que son Medical Imaging Calibrator est en attente d’autorisation auprès de la FDA américaine. La firme de Cupertino indique au passage vouloir bonifier les outils technologiques mis à disposition des professionnels de santé afin d’améliorer la qualité des soins.

Les précommandes du Studio Display XR débuteront le 4 mars, pour une disponibilité le 11 mars.