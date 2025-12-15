Une nouveauté voit le jour avec iOS 26.3 : Apple propose un système facilitant le partage de données d’un iPhone vers un smartphone Android, sans passer par une application dédiée. C’est disponible dès maintenant avec la bêta d’iOS 26.3.

Un transfert de données facile d’un iPhone vers Android

Le nouvel outil de transfert simplifie le processus de changement de système d’exploitation. La procédure s’initie en plaçant simplement l’iPhone à proximité du smartphone Android à condition que les deux terminaux disposent des dernières versions logicielles et soient connectés au Wi-Fi avec le Bluetooth activé. L’appairage s’effectue soit en scannant un QR code affiché sur l’écran du téléphone Android, soit en utilisant un code de jumelage et un identifiant de session.

Une fois la connexion établie, l’utilisateur peut sélectionner une large gamme de données à copier : photos.vidéos, messages, notes, applications, mots de passe ou encore le numéro de téléphone. Toutefois, certaines informations sensibles ou spécifiques ne se transfèrent pas avec l’outil d’iOS 26.3. Les données de l’application Santé, les jumelages Bluetooth existants ainsi que les notes verrouillées ne sont pas pris en charge par cet outil de migration.

Une fonction en lien avec l’Europe et le DMA

Cette fonctionnalité bidirectionnelle (Google a mis en place un système similaire pour passer d’Android à iOS) découle directement des pressions exercées par la Commission européenne. L’institution a confirmé la semaine dernière que ces mécanismes de transferts entre Apple et Google ont été conçus pour respecter le Digital Markets Act (DMA). Celui-ci impose une meilleure interopérabilité entre les grandes plateformes.

Bien que motivée par la législation européenne, cette nouveauté n’est pas réservée à notre continent. Apple déploie cette option à l’échelle mondiale, et ce dès maintenant avec la bêta d’iOS 26.3. Pour y accéder, il suffit de se rendre dans Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone. Il ne reste plus qu’à sélectionner l’option pour transférer les données vers Android.