Apple et Google ont passé un accord pour faciliter les transferts de données entre un iPhone et un smartphone Android. Ce sera une réalité avec une mise à jour d’iOS 26 et d’Android. Aujourd’hui, la Commission européenne affirme que ce type d’accord prouve que le Digital Markets Act (DMA) fonctionne en Europe.

Pour rappel, le DMA est un règlement européen qui pousse les entreprises (tout particulièrement dans le cas d’Apple et le domaine de la tech) à s’ouvrir à la concurrence. Cela explique par exemple pourquoi Apple a dû autoriser les boutiques d’applications alternatives à l’App Store sur iPhone, à l’instar d’AltStore PAL et l’Epic Games Store.

La Commission européenne se vante de l’accord Apple-Google en lien avec le DMA

Maintenant, la Commission européenne part du principe que l’accord entre Apple et Google autour des transferts de données entre les iPhone et smartphones Android montre que le DMA est positif. Dans une déclaration à 9to5Mac, un porte-parole indique :

Cette solution de portabilité dans le système d’exploitation permettra aux utilisateurs de transférer facilement des données d’un iPhone vers un Android et vice versa lorsqu’ils configurent un nouvel appareil. Elle prendra en charge de nombreux types de données, notamment : les contacts, les événements du calendrier, les messages, les photos, les documents, les réseaux Wi-Fi, les mots de passe et même les données provenant d’applications tierces. Elle fonctionnera également sans fil. Il s’agit là d’améliorations majeures par rapport aux solutions de transfert de données actuellement limitées. Cette solution fait suite au lancement par Apple et Google de la solution de transfert d’eSIM en octobre dernier. Cette solution a considérablement simplifié le transfert d’eSIM entre les iPhone et les téléphones Android qui était auparavant une opération longue et complexe. Elle a été déployée à la fois dans l’UE et en dehors, et elle est déjà prise en charge par certains opérateurs européens, d’autres devant bientôt suivre. Ces deux solutions sont le résultat direct du DMA qui exige que les services désignés (y compris iOS et Android) garantissent une portabilité efficace des données. Apple a présenté son travail sur ce projet dans ses rapports de conformité au DMA de mars 2024 et mars 2025. Ces solutions ont été rendues possibles grâce à un travail d’ingénierie approfondi et à la collaboration entre Apple et Google, ainsi qu’à des discussions intensives avec la Commission au cours des deux dernières années.

La Commission européenne ajoute également que le nouveau système de transfert de données entre iOS et Android est positif pour les développeurs. Elle estime qu’ils pourront facilement fidéliser les utilisateurs lorsqu’ils passeront d’un iPhone à un appareil Android et vice versa.

Comme dit précédemment, cet outil sera intégré dans une future mise à jour d’iOS 26 (il n’y a pas plus d’informations en l’état). Du côté d’Android, c’est en place depuis peu avec une version Canary d’Android.